Бастрыкин потребовал доклад о проверке после нападения медведя на туриста под Красноярском

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по факту нападения медведя на туриста в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

"В поле зрения главы СК России попало происшествие с туристами в Красноярском крае, на которых напал медведь. Александр Бастрыкин поручил доложить руководству ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия о проводимой по данному факту проверке", - говорится в сообщении. В рамках проверки региональным следственным управлением будет дана оценка действиям ответственных лиц дирекции природного парка "Ергаки", допустивших пребывание туристов в лесном массиве. При этом у них были сведения о ранее произошедших случаях нападения хищных животных на людей.

Ранее администрация парка "Ергаки" сообщила, что медведь напал на группу туристов из Москвы, состоявшую из четырех человек, один человек погиб. Нападение произошло в районе озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег. На место происшествия направлены егеря, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС.