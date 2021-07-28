Таксист сбил 10-летнего ребенка на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Водитель такси сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"На северо-востоке Москвы в ДТП пострадал 10-летний мальчик. На проспекте Мира у дома 122 водитель такси Renault совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщает ГАИ.

Мальчик госпитализирован с подозрением на перелом левой стопы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.