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Таксист сбил 10-летнего ребенка на северо-востоке Москвы

Мальчик госпитализирован

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Водитель такси сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"На северо-востоке Москвы в ДТП пострадал 10-летний мальчик. На проспекте Мира у дома 122 водитель такси Renault совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщает ГАИ.

Мальчик госпитализирован с подозрением на перелом левой стопы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.

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