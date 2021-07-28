Суд оставил в силе приговор экс-главе Марий Эл Маркелову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Нижегородский областной суд в среду рассмотрел апелляцию защиты экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на приговор Нижегородского райсуда по делу о взяточничестве и оставил в силе приговор в виде 13 лет лишения свободы, а также штрафа в размере 235,2 млн. рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор оставить в силе без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказала судья.

Также приговор оставили без изменения в отношении гендиректора марийской телекомпании "Регион-12" Натальи Кожановой, которую суд ранее признал виновной в посредничестве во взяточничестве и приговорил к 8 годам колонии и оштрафовал на 235,2 млн рублей, и в отношении экс-министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой, которую обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, она получила наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии.

Адвокат Маркелова Елена Вяткина сообщила журналистам, что решение будет оспариваться. "Защити будет оспаривать все эпизоды в конституционном порядке", - сказала Вяткина. В последнем слове Маркелов попросил суд не лишать его свободы и оправдать по всем эпизодам, так как считает, что его вину не смогли доказать. Экс-глава Марий Эл посчитал приговор суда первой инстанции несправедливым, а назначенный срок - запредельным.

Ранее Нижегородский районный суд установил, что Маркелов, используя вексельную схему, получил через посредника от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за незаконное содействие на первоочередное оказание государственной поддержки, а также за общее покровительство по службе. Кроме того, компании были предоставлены справки из Минсельхоза Марий Эл с недостоверными данными для открытия кредитной линии в банке. Маркелов также обеспечивал свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета и незаконно хранил 30 боевых патронов. Экс-глава Марий Эл не признал вину. Суд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в размере 235,2 млн рублей.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности главы Марий Эл по личному заявлению, 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривалось в Нижнем Новгороде.