Особый противопожарный режим ввели в Марий Эл до 19 августа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен с 31 июля по 19 августа в Республике Марий Эл, где с начала пожароопасного сезона в этом году возник 61 лесной пожар. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды региона в среду.

"В связи с увеличением количества лесных пожаров на территории республики в 2021 году в 1,3 раза в сравнении со средним показателем за последние 5 лет, а также с установившимися жаркими погодными условиями и отсутствием необходимого количества осадков, постановлением Правительства Республики Марий <…> с 31 июля по 19 августа 2021 года на территории республики будет установлен особый противопожарный режим и введено ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - говорится в сообщении.

На время его действия в регионе предусмотрены дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе ограничение въезда и пребывания граждан в лесах, за исключением транспортных средств лиц, у которых заключены с региональным минприроды договора лесопользования, включая вывозку и транспортировку древесины с мест заготовки. Также в лесах запрещается разведение костров, сжигание мусора, горючих веществ и материалов, проведение сельскохозяйственных палов, выжигание сухой травянистой растительности и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий в границах республики. На лесных территориях и граничащих с ними участках запрещается приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием костров и мангалов.

Пресс-служба отмечает, что за нарушение правил в период действия режима в регионе предусматривается административная ответственность для граждан - в размере от 4 до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей и юридических лиц - от 300 до 500 тыс. рублей.

По данным пресс-службы по состоянию на 28 июля с начала пожароопасного сезона 2021 года в лесах на территории республики возник 61 лесной пожар, в том числе на землях лесного фонда - 53, землях обороны и безопасности, особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения - 8. Общая площадь, пройденная огнем - 113,8 га, из них на землях лесного фонда - 105,8 га, землях обороны и безопасности, ООПТ федерального значения - 8 га. Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор.