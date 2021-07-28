В Воронеже ребенок сломал позвоночник во время спуска с горки батута

ТАСС, 28 июля. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после перелома позвоночника у четырехлетней девочки на батуте в Воронеже. Об этом в среду сообщает СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По данным СК, четырехлетняя девочка получила травму во время спуска с горки надувного батута, расположенного на открытой площадке вблизи одного из торговых центров Воронежа. Врачи диагностировали у ребенка перелом позвонков грудного отдела, что предварительно квалифицируется как повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

"Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, будет изучена необходимая документация, а также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью. Кроме того, следствию предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за установку и функционирование детского аттракциона", - сообщили в СК.