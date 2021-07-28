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В Колумбии задержали россиянина за участие в международной наркоторговле

Ему вменяют участие в транспортировке гашиша из Испании в Россию в особо крупных объемах

БОГОТА, 28 июля. /ТАСС/. Гражданин России, подозреваемый в участии в международной наркоторговле, задержан в аэропорту Медельина по ордеру Интерпола, он будет экстрадирован в РФ. Об этом сообщает в среду местная газета El Tiempo со ссылкой на начальника полиции департамента Антьокия Даниэля Масо.

"Данный человек является приоритетной целью российского правосудия. Он передан прокуратуре, которая должна экстрадировать его в Россию", - уточнил он.

Как сообщается, задержание состоялось в субботу, 24 июля. Ему вменяется участие в транспортировке гашиша из Испании в Россию в особо крупных объемах. Отмечается, что сбыт наркотиков был налажен через интернет.

Как пишет издание, в начале апреля 2021 года российские правоохранительные органы задержали принадлежавший этой преступной группе автомобиль с крупной партией гашиша.

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