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СМИ: три американца погибли в результате падения самолета на Украине

В Государственной службе по ЧС ранее сообщали, что самолет упал на частный жилой дом и загорелся, в результате чего погибли четыре человека

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Трое граждан США погибли в результате крушения спортивного самолета в Ивано-Франковской области Украины. Об этом в среду сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили, что самолет упал на частный жилой дом и загорелся, в результате чего погибли четыре человека.

По информации издания "Страна", погибшие - "трое граждан США и летчик Игорь Табанюк". Отмечается, что самолет чешского производства Advantic WT10 выполнял полеты с аэродрома в Коломые Ивано-Франковской области для туристов-иностранцев.

По информации Объединенной еврейской общины Украины, погибшие американцы были хасидами, которые прибыли отдыхать в этот район.

На месте инцидента работают следователи, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы. "Предварительно две версии падения: нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники", - приводит "Страна" слова представителей полиции.

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