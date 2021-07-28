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При обрушении металлоконструкций на комбинате под Белгородом пострадали три человека

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 28 июля. Три работника Оскольского электрометаллургического комбината в Белгородской области пострадали при обрушении металлоконструкций печи, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Сталевар электропечи с двумя подручными проводили подготовку печи к загрузке и плавке металла. В это время из-за нарушений требований охраны труда произошло обрушение металлоконструкций печи, в результате чего трое рабочих были травмированы. По факту травмирования рабочих возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). Как отметили в пресс-службе ведомства, в результате происшествия травмы, полученные двумя рабочими, квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

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