Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти на 60 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров за последние сутки в России увеличилась почти на 60 тыс. га, до 713 тыс. га, сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На утро 28 июля в стране действовало 216 лесных пожаров на площади 655 221 га.

"За прошедшие сутки 28 июля в России лесопожарными силами ликвидирован 81 лесной пожар на площади 1 797 га. На 00:00 мск 29 июля на территории Российской Федерации действовало 246 лесных пожаров на площади 713 309 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наиболее обширные территории горят в Якутии, здесь на землях лесного фонда действуют 79 пожаров на площади 570 486 га. Также сильно горят леса в Иркутской области (75 793 га), Карелии (15 678 га), Чукотском автономном округе (14 760 га), Приморском (3 005 га), Хабаровском (1 253 га) и Красноярском (2 220 га) краях, в Костромской области (2 003 га). Менее 1 тыс. га охватили лесные пожары в Вологодской, Свердловской, Тюменской, Томской, Новгородской, Ивановской, Псковской, Сахалинской, Оренбургской, Мурманской и Нижегородской областях, а также Туве и Башкирии.

На тушении задействовали 5 618 человек, 987 единиц техники, 63 воздушных судна на мониторинге и еще 32 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах России, режим ЧС действует в 10 регионал. Особый противопожарный режим ввели в 66 регионах.