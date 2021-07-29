{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два землетрясения магнитудой до 4,5 произошли рядом с Курильскими островами

Угрозу цунами не объявляли

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Сейсмологи 29 июля зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 4,5. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 2,2 зарегистрировано рядом с Малой Курильской грядой. Глубина очага составила 174 километра. Землетрясение магнитудой 4,5 - рядом с островом Онекотан северной группы Курильских островов, глубина очага - 59 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.

Теги
РоссияСахалинская область
Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области
Горел частный дом в селе Наумовка Балаковского района
Читать полностью