Два землетрясения магнитудой до 4,5 произошли рядом с Курильскими островами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Сейсмологи 29 июля зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 4,5. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 2,2 зарегистрировано рядом с Малой Курильской грядой. Глубина очага составила 174 километра. Землетрясение магнитудой 4,5 - рядом с островом Онекотан северной группы Курильских островов, глубина очага - 59 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.