Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Пепловый выброс высотой 2 км зафиксировали вулканологами 29 июля в 09:55 (01:55 мск) на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область). Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2 км", - говорится в сообщении.

По информации специалистов, шлейф пепла растянулся в южном направлении на 10 км от вулкана. Для вулкана установили оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 метров. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.