Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области

ТАСС, 29 июля. Тела троих детей и двух пожилых человек обнаружили пожарные при тушении частного дома в селе Наумовка Саратовской области. Следователи по этому факту проводят проверку, сообщается в четверг на сайте СУ СК РФ по региону.

"По предварительным данным, в ночь с 28 на 29 июля 2021 года в селе Наумовка Балаковского района произошло возгорание частного домовладения. При разборе конструкций сгоревшего жилища пожарными обнаружены тела мужчины, женщины и троих детей. Следователями СК проводится осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.

По данным МЧС региона, площадь возгорания составила 88 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 23:55 (22:55 мск) 28 июля. Его ликвидировали в 01:48 (00:48 мск) 29 июля.