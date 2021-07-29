В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров на площади свыше 9 тыс. га

ЯКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Семь природных пожаров ликвидировали за последние сутки в Якутии на площади свыше 9 тыс. га, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки ликвидированы семь [природных пожаров] на общей площади свыше 9 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского и Хангаласского районов, где зарегистрированы 125 очагов пожаров", - говорится в сообщении.

В целом за сутки на тушении задействовали 2 058 человек и 272 единицы техники, привлеченные органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС. В ведомстве отметили, что группировка сил привлеченного состава увеличилась на 220 человек, количество техники - на 14 единиц за счет маневрирования сил и средств и наращивания группировки.

Авиация МЧС России применялась в Хангаласском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах, сбросили и слили три тонны воды, также перебросили 59 человек к очагам пожаров. "Сегодня аэромобильные группировки главного управления продолжат работу на территории Горного и Верхневилюйского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России, планируется применение близ населенных пунктов Ситте, Кырыкый и в Нюрбинском районе", - приводит пресс-служба слова начальника главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

Всего на территории республики действуют 144 природных пожара. Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля жителям запретили посещать леса.