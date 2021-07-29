В Приангарье вблизи поселка загорелась заготовленная древесина

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Пожар охватил площадь более 1 тыс. кв. м в трех км от поселка Харанжино в Иркутской области, там горят штабеля леса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Крупный пожар ликвидируют в трех км от поселка Харанжино Братского района Иркутской области. Сегодня в 06:48 (01:48 мск) поступило сообщение, что на берегу Братского водохранилища горят штабели леса. Высота кладки - свыше 12 м. Площадь пожара составляет более 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Погибших и травмированных нет. Существует угроза перехода огня на населенный пункт, в котором в 341 доме проживают 658 человек, из них 118 детей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, место, где произошел пожар, является местом хранения древесины. Кому принадлежит лес, а также причину пожара предстоит выяснить. В поселок отправилась следственно-оперативная группа.

По сообщению главка МЧС, первой к месту ЧП прибыла местная добровольная пожарная команда. Решили тяжелой техникой столкнуть бревна в воду, но бульдозеры не смогли подойти к ним из-за высокой температуры. Из Иркутска в Харанжино направили вертолет Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой специализированной пожарно-спасательной части. Вертолет оборудовали водосливным устройством для тушения пожара с воздуха. В район также направили технику братского пожарно-спасательного гарнизона, от райцентра расстояние до поселка составляет более 170 км.