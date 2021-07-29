СМИ: в Японии более 50 человек оказались заблокированы из-за схода оползня

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 55 человек в центральной японской префектуре Фукуи оказались заблокированы после схода оползня, вызванного сильными дождями. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Инцидент произошел в горном поселке Отани. Оползень перекрыл ведущую к нему дорогу.

В Фукуи в четверг идут мощные ливни. Их интенсивность в отдельные моменты составляла 80-100 мм в час. В результате около 14 тыс. жителей префектуры также получили рекомендации об эвакуации в связи с угрозой подтоплений и оползней.