В Хабаровске из-за растраты почти 19 млн рублей дольщиков возбудили дело

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за растраты средств участников долевого строительства комплекса жилых домов в Хабаровске. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"Прокуратура Центрального района Хабаровска провела проверку исполнения законодательства о долевом строительстве жилья. <...> Прокурор района направил материалы проверки в органы предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата в особо крупном размере", - говорится в релизе прокуратуры.

Директор ООО "Лидер", которое возводит комплекс жилых домов с административными помещениями, подземной автостоянкой и гостиницей по улице Ленинградской в Хабаровске, растратил средства дольщиков на цели, не связанные со строительством. Растрату директор провел через аффилированных физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Фирма заключила 433 договора долевого участия на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. С расчетного счета застройщика на счета физических лиц перечислили средства в размере около 18,9 млн рублей.

Ведется предварительное следствие.

На сегодняшний день в Хабаровском крае проблемными - теми, по которым сроки разрешения на строительство просрочены более чем на полгода, либо в отношении застройщика ввели процедуру банкротства, либо срок ввода в эксплуатацию превышен в сравнении с договорными обязательствами более чем на полгода - считаются 35 объектов. Договоры с физическими лицами имеются по 17 объектам, всего там свыше 1,1 тыс. обманутых дольщиков.