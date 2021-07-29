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Из-за ДТП с грузовиком по внутренней стороне МКАД на 48 км перекрыли движение

Затор образовался на протяжении двух км

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение по внутренней стороне МКАД на 48 км перекрыли, образовался затор длиной двух км из-за опрокидывания грузовика. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 48-го км МКАД (около станции "Мещерская") [водитель] грузового автомобиля не справился с управлением, произошло опрокидывание транспортного средства. Движение по внутренней стороне перекрыто. Движение затруднено на [протяжении] двух км", - говорится в сообщении.

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