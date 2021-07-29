В крупнейшем заповеднике Дальнего Востока локализовали один лесной пожар

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Один лесной пожар из четырех локализовали в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, сообщила ТАСС в четверг директор заповедника Светлана Сутырина.

Несколько пожаров в крупнейшем заповеднике Дальнего Востока действуют уже больше недели. По данным федеральной Авиалесоохраны на утро 29 июля, их общая площадь составляла 694 га.

"На сегодняшний день один из четырех пожаров локализован. Мы надеемся, что во второй половине дня будет локализован еще один", - сообщила собеседница агентства.

На протяжении последних двух недель в Приморском крае стоит жаркая, сухая погода. В течение последних пяти дней значения среднесуточной температуры воздуха превышали климатическую норму на семь градусов и более. 28 июля температура воды в Амурском заливе и заливе Посьета составила рекордные 28 градусов тепла. В Амурском заливе такая высокая температура воды отмечается впервые за всю историю наблюдений.

Уровень пожароопасности в Приморье также нарастает. На большей части территории наблюдается третий класс пожароопасности, а в Уссурийском, части Пожарского и на севере Тернейского района - четвертый - высокий. Местами в Пожарском и Красноармейском - пятый, или чрезвычайный, класс пожароопасности леса.

Сихотэ-Алинский заповедник создали в 1935 году и являлся самым крупным на Дальнем Востоке. Его площадь превышает 400 тыс. га и включает 2,9 тыс. га акватории Японского моря. На этой территории обитают около 390 видов и подвидов птиц, а также занесенные в Красную книгу амурские тигры и другие животные.