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Бывшую медсестру в Иркутске осудили на три года за жестокое обращение с ребенком-инвалидом

Женщина била ребенка руками и полотенцем, а также связывала его

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Иркутска приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы бывшую медсестру детской клинической больницы города за жестокое обращение с ребенком, имеющим инвалидность, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Иркутской области.

"Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лицом, на которое возложены эти обязанности", п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание".<...> Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в ноябре 2019 года женщина сопровождала 15-летнего воспитанника Саянского детского дома-интерната, находящегося в детской клинической больнице в Иркутске. В присутствии других пациентов она неоднократно ударяла ребенка руками и полотенцем, а также связывала его. После инцидента СК возбудил уголовное дело по факту истязания малолетнего (статья 117 УК РФ).

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