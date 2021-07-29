В Якутии тушат 48 природных пожаров на площади 530 тыс. га

ЯКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты тушат 48 природных пожаров на территории Якутии на площади 530 тыс. га. Об этом сообщает в четверг оперативный штаб Якутии в своем Telegram-канале.

"На данный момент принимаются меры по тушению 48 природных пожаров на общей площади 530 тыс. га. Всего в тушении задействованы более 2 тыс. человек и 258 единиц техники", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки локализовали 10 природных пожаров на площади 75 934,5 га, ликвидировали семь на площади 9 881 га.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии, на расстоянии пяти км действуют два природных пожара у населенных пунктов Ситте и Кюерелях. В менее чем 10 км действуют шесть природных пожаров у населенных пунктов Кырыкый, Смородичный, Кептин, Хонгор-Бие, Дикимдя и Асыма. В министерстве добавили, что угрозы населенным пунктам нет, работы по тушению продолжаются.

По информации общественного добровольческого штаба Якутии по борьбе с лесными пожарами, всего в районы Якутии направили свыше 360 добровольцев для помощи в тушении пожаров. Свыше 160 добровольцев находятся на тушении, их направляют в Горный, Намский, Хангаласский районы, в том числе на территорию нацпарка "Ленские столбы". Объем добровольных пожертвований составил около 6,4 млн рублей, из них израсходовали свыше 3,6 млн рублей. Средства преимущественно направляют на закупку ранцевых лесных огнетушителей, раций, бензопил, лопат, спецодежды и др. Набор добровольцев среди мужчин в возрасте от 18 до 65 лет продолжается.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля жителям запретили посещать леса.