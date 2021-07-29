Пострадавшее от паводка на горных реках село в Хабаровском крае вновь начало топить

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реках в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, который сильно пострадал от паводка в середине июля, снова начал расти, топит одно из сел. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Неблагоприятная гидрологическая обстановка складывается на реке Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Там в связи с выпадением обильных осадков наблюдается рост уровня воды. В результате подъема уровня воды произошло подтопление восьми приусадебных участков в населенном пункте Ургал. Здесь же вода вышла на дорожное полотно на шести участках внутрипоселковых дорог. В настоящий момент в этом населенном пункте осуществляется дежурство краевых спасателей, которые в случае ухудшения паводковой обстановки готовы оказать необходимую помощь населению", - говорится в распространенном релизе.

Верхнебуреинский район уже пережил сильный паводок после прошедших в бассейне Буреи дождей. Тогда в верхнем течении реки и в ее притоках подъем воды за сутки составил до трех метров. Подтопило 89 жилых домов в поселениях Ургал и Усть-Ургал, дворы, дороги, большой водой разрушило 11 мостов. Вода сошла с подтопленных территорий, люди вернулись в свои дома.

В районе ведутся работы по восстановлению транспортной инфраструктуры. До сих пор не работает паромная переправа Чегдомын - Софийск, связывающая поселения Софийск и Шахтинск с районным центром.

На контроле у спасателей и паводок на реке Амур. Он прошел без серьезных подтоплений. По данным Дальневосточного Гидрометцентра, гребень паводка вышел в Лиман. Сейчас ожидается подход очередного гребня к Хабаровску. В начале августа прогнозируется повышение уровня Амура в Хабаровском крае до отметок неблагоприятного явления и выше. Связано это со складывающейся гидрологической обстановкой в Верхнем течении Амура с учетом сбросов на Бурейской ГЭС и стока реки Сунгари.