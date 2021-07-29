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В Чите выявили 33 незаконных мигранта на стройке жилого дома

В отношении работодателя начали расследование по уголовному делу

ЧИТА, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Чите выявили 33 мигранта, которые незаконно работали на стройке жилого дома, сообщила в четверг пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"Часть иностранных граждан нарушила правила въезда и режим пребывания в Российской Федерации, другие не имели разрешений на трудовую деятельность. В результате 33 рабочих, которые занимались строительством жилого многоквартирного дома в Черновском районе Читы, привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Всего сотрудники управления по вопросам миграции регионального УМВД выявили на объекте 46 нарушений миграционного законодательства. В отношении работодателя начали расследование по ч. 1 и 3 ст. 18.15 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства".

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