В трех районах Сахалина продлили предупреждение о пожарной опасности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Спасатели в четверг объявили на 30 июля предупреждение о высокой пожарной опасности в трех районах Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"30 июля на территории Долинского, Анивского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется высокая пожарная опасность лесов", - рассказали в управлении.

Ранее в тех же городских округах объявляли пожарную опасность с 23 по 29 июля. В указанных районах температура воздуха ежедневно достигает плюс 30 градусов и выше.