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Лесные пожары в России

В трех районах Сахалина продлили предупреждение о пожарной опасности

Температура воздуха здесь ежедневно достигает плюс 30 градусов и выше

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Спасатели в четверг объявили на 30 июля предупреждение о высокой пожарной опасности в трех районах Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"30 июля на территории Долинского, Анивского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется высокая пожарная опасность лесов", - рассказали в управлении.

Ранее в тех же городских округах объявляли пожарную опасность с 23 по 29 июля. В указанных районах температура воздуха ежедневно достигает плюс 30 градусов и выше.

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РоссияЛесные пожары в РоссииСахалинская область
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