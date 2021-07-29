По меньшей мере один человек погиб при пожаре в Анталье

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате лесного пожара в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

"Пожар в Манавгате находится под контролем, однако огонь еще есть в районе Аксеки, где погиб один человек. Еще 10 человек из-за пожара оказались заблокированы на плотине Оймапынар", - сказал он в эфире телеканала NTV.

Пожар начался 28 июля недалеко от курортного Манавгата, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. По информации телеканала CNN Turk, 62 человека обратились за медицинской помощью.

В среду в генконсульстве РФ в Анталье сообщили ТАСС, что граждане России, находящиеся в Турции, на данный момент не обращались в генконсульство. Дипломаты уточнили, что "не было обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат". Все туристические экскурсии в этом регионе приостановлены до нормализации ситуации.

В администрации Антальи указали, что пожар не представляет опасности для туристических объектов, а информация о возможных жертвах не поступала. Возгорание произошло около полудня в ближайшем к Манавгату лесном массиве. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. В администрации Антальи подчеркнули, что это самый сильный пожар, с которым они сталкивались.