В Подмосковье три человека погибли в загоревшемся из-за аварии BMW

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Автомобиль BMW съехал в кювет в Подмосковье и загорелся, в результате погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Водитель не справился с управлением на Тураевском шоссе, и автомобиль опрокинулся в кювет с последующим возгоранием. В результате погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства аварии уточняются. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, у одного из погибших было обнаружено поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета.