На Аляске произошло землетрясение. Объявлена угроза цунами

ТАСС, 29 июля. Сейсмологи зафиксировали землетрясение в четверг на территории штата Аляска. Геологическая служба и Национальный центр предупреждения о цунами США сообщают о магнитуде 8,2.

После землетрясения объявлена угроза цунами. По данным Центра предупреждения, стихия может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа с населением около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км. Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.