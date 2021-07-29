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На Аляске произошло землетрясение. Объявлена угроза цунами

Магнитуда составила 8,2
Аляска AP Photo/Matt Hage
Описание
Аляска
© AP Photo/Matt Hage

ТАСС, 29 июля. Сейсмологи зафиксировали землетрясение в четверг на территории штата Аляска. Геологическая служба и Национальный центр предупреждения о цунами США сообщают о магнитуде 8,2.

После землетрясения объявлена угроза цунами. По данным Центра предупреждения, стихия может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа с населением около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км. Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

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