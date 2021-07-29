В Челябинской области поставят на учет школьниц, жаривших сосиски на Вечном огне

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Три несовершеннолетние школьницы пожарили сосиски на Вечном огне в Челябинской области. Решается вопрос о постановке их на профилактический учет, а их родители привлечены к административной ответственности, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.

"Установлены несовершеннолетние [причастные к правонарушению], они будут в дальнейшем поставлены на учет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, родители школьниц привлечены к административной ответственности по ч. 1. ст. 5.35 КоАП ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

Ранее местные СМИ и паблики в социальных сетях сообщили, что три несовершеннолетние школьницы, одной из которых 14 лет, а двум другим - по 13, в Сатке в сквере Славы на улице Ленина пожарили сосиски на Вечном огне. По данным изданий, на замечания прохожих они ответили нецензурной речью и попросили не мешать.