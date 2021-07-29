В Японии допустили вероятность цунами в Тихоокеанском регионе после землетрясения у Аляски

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Японские сейсмологи допускают вероятность возникновения цунами в обширных областях Тихоокеанского региона после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло у побережья штата Аляска. Об этом в четверг сообщило японское национальное метеорологическое управление.

Согласно опубликованному сообщению, японские сейсмологи в настоящее время также устанавливают, угрожает ли цунами территории Японии.

Ранее Геологическая служба США объявила, что землетрясение магнитудой 8,2 произошло у побережья штата Аляска. По данным Национального центра предупреждения о цунами США, цунами может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.