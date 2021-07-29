{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Японии допустили вероятность цунами в Тихоокеанском регионе после землетрясения у Аляски

Сейсмологи в настоящее время устанавливают, угрожает ли цунами территории Японии
Аляска Pat Williams Russell via AP
Описание
Аляска
© Pat Williams Russell via AP

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Японские сейсмологи допускают вероятность возникновения цунами в обширных областях Тихоокеанского региона после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло у побережья штата Аляска. Об этом в четверг сообщило японское национальное метеорологическое управление.

Согласно опубликованному сообщению, японские сейсмологи в настоящее время также устанавливают, угрожает ли цунами территории Японии.

Ранее Геологическая служба США объявила, что землетрясение магнитудой 8,2 произошло у побережья штата Аляска. По данным Национального центра предупреждения о цунами США, цунами может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.

Теги
ЯпонияСША
На северо-западе Польши восемь человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком
Всего из поезда эвакуировали 39 человек
Читать полностью