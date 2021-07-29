Генконсульство РФ сообщило, что вопрос об эвакуации туристов в Анталье не рассматривается

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны в районе турецкого курортного города Манавгат не рассматривался. Об этом сообщили в четверг ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Продолжаем внимательно следить за ситуацией с лесным пожаром в районе Манавгата. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался. На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении", - сообщил собеседник агентства.

"Информация о пострадавших [в результате лесных пожаров] россиянах не поступала", - добавили в генконсульстве.

Дипломаты также отметили, что "по ситуации на утро 29 июля властям удалось справиться с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей". "По данным правоохранительных органов, в результате стихийного бедствия погиб один, пострадали более 60 человек. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень", - сообщили в российском генконсульстве.

Пожар начался 28 июля недалеко от курортного Манавгата, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе.