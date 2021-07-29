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Разместивший фото Мюллера на акции "Бессмертный полк" пойдет под суд

Денис Воронцов обвиняется в реабилитация нацизма и вмешательстве в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/, Генпрокуратура направила в суд уголовное дело Дениса Воронцова, разместившего фото нациста Мюллера во время акции "Бессмертный полк онлайн". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.

Воронцов обвиняется в реабилитация нацизма и вмешательстве в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. "После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, не позднее 3 мая 2020 года Воронцов с мобильного телефона оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографии руководителя гестапо, группенфюрера СС Мюллера. "В результате 12 мая графический файл с фотографией Мюллера был показан в прямой трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны", - сказали в Генпрокуратуре. В ходе расследования уголовного дела Воронцов удалил всю имевшуюся в своем сотовом телефоне информацию, тем самым уничтожил доказательства.

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