В Приангарье к тушению заготовленной древесины привлекут инженерную технику

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Группировка сил и средств на тушении пожара заготовленной древесины в Братском районе Иркутской области будет усилена инженерной техникой для создания противопожарных разрывов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На месте работают 46 человек и 15 единиц техники, в том числе пять автоцистерн, два бульдозера и вертолет с водосливным устройством. В ближайшее время группировка будет усилена инженерной техникой для создания противопожарных разрывов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в настоящее время проводится ликвидация множественных очагов пожара на общей площади 4 га. "Тушение затруднено большой площадью штабелей и горением внутри них", - подчеркнули в ведомстве.

На берегу Братского водохранилища в 3 км от поселка Харанжино в ночь на четверг загорелась заготовленная древесина. Высота кладки составляет более 12 м. Охваченная огнем площадь пожара превышает 1 тыс. кв. метров. Погибших и травмированных нет. Существует угроза перехода огня на населенный пункт, в котором в 341 доме проживают 658 человек, в том числе 118 детей.