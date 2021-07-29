На Урале осудили наехавшего на пешеходов водителя на восемь с половиной лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима мужчину, который сбил четырех пешеходов в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

"Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил Максиму Андрееву наказание в виде восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и10 месяцев", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в ДТП погиб один пешеход, еще одному причинен тяжкий вред здоровью. На суде установлено, что пьяный мужчина на ВАЗ-21093 выехал на перекресток на красный свет, столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia и в результате выехал на тротуар.