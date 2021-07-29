Пожар на штабелях древесины в Приангарье локализовали

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Пожар на площадке, где хранится заготовленная древесина в Братском районе Иркутской области, локализован на площади 40 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Пожар локализован на площади 40 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ГУ МЧС, штабели леса загорелись в ночь на четверг. Существовала угроза перехода огня на расположенное в 3 км от площадки, где хранится древесина, село Харанжино, где проживают 658 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. К месту возгорания прибыла местная добровольческая пожарная команда, первоначально бревна пытались столкнуть с помощью тяжелой техники в Братское водохранилище, но из-за высокой температуры бульдозеры не смогли подойти к ним.

К тушению пожара присоединились сотрудники МЧС из Иркутска и Братска, был направлен вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством. В общей сложности в тушении пожара принимают участие 46 человек и 15 единиц техники.