Адвокаты обжаловали приговор блогеру Билу в части ограничения времени выхода из дома

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сторона защиты подала жалобу на приговор блогеру Эдварду Билу, который был осужден на два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда.

"В суд поступила жалоба от адвоката Никитина А. С., который просит изменить приговор его подзащитному в части ограничения времени выхода с места проживания с 00:00 по 06:00", - сказали в суде.

Приговором Пресненского районного суда Москвы Эдвард Бил был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Суд также лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года. Столичная прокуратура внесла апелляционное преставление на приговор. Ведомство посчитало наказание чрезмерно мягким и потребовало отмены приговора и передачи уголовного дела на новое судебное разбирательство.