Суд приговорил экс-главу новосибирского Биотехнопарка к условному сроку за мошенничество

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к условным срокам экс-главу новосибирского Биотехнопарка Владимира Кожевникова и предпринимателя Павла Шелеметьева по делу о мошенничестве, сообщили ТАСС в суде.

"Кожевников приговорен к трем с половиной годам условно со штрафом в размере 1 млн рублей, а Шелеметьев - к трем годам условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Кожевников был арестован в августе 2019 года по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"). Следствие утверждало, что Кожевников подозревался в даче взятки в размере 2,6 млн рублей при приеме оборудования, поставленного в Биотехнопарк. Позднее его и Шелеметьева отпустили под домашний арест. В начале апреля 2020 года с Кожевникова были сняты обвинения во взятке как неподтвержденные. После этого он и Шелеметьев были привлечены в качестве обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном в отношении ООО "Медхолдинггрупп" в 2015-2016 годах.

Биотехнопарк - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Вложения в проект составили почти 1,2 млрд рублей. В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила в работе организации ряд нарушений, в том числе в части закупок оборудования. В конце прошлого года в Биотехнопарке сменилось руководство, власти поставили перед новой командой задачу выйти на самоокупаемость.