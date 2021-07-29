СК возбудил дело в отношении жителя Смоленска, разместившего фото Гитлера в "Банке памяти"

ТАСС, 29 июля. Житель Смоленска, опубликовавший фотографии Адольфа Гитлера на сайте проекта "Банк памяти", посвященного Великой Отечественной войне, подозревается в публичном осквернении символов воинской славы России. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя областного центра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, используя свой личный аккаунт, разместил в базе данных цифрового сервиса "Банк памяти" фотографии Гитлера. Этим действием он также исказил факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников. "В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - добавили в пресс-службе.

"Банк памяти" - цифровой сервис, где любой желающий может сохранить данные о своих предках и передать их своим близким в цифровом варианте. Организатором проекта является Сбербанк, в качестве партнеров выступают благотворительный фонд "Память поколений" и общественное движение "Бессмертный полк России".