В ХМАО столкнулись лодка и теплоход

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Моторная лодка и теплоход столкнулись в Ханты-Мансийском автономном округе на 112-м км реки Конда. В результате происшествия один человек погиб, один пострадал, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"На 112-м км реки Конда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре моторная лодка столкнулась с теплоходом "Следопыт", осуществлявшим движение с баржой по маршруту поселок Болчары - город Ханты-Мансийск. В результате инцидента погиб человек, один госпитализирован", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, экипаж теплохода выполнял перевозку четырех автомобилей, на борту пассажиры не находились. "По предварительным данным, несмотря на сигналы сирены теплохода, моторная лодка с тремя людьми продолжала движение до столкновения с судном", - отметили в ведомстве.

Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.