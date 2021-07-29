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Экс-чиновнику администрации Архангельска предъявили обвинение в получении взятки

Следователи установили, что в 2021 году он получил 50 тыс. рублей за содействие в подготовке документов

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Бывшему директору департамента муниципального имущества администрации Архангельска Эдуарду Болтенкову, помещенному под домашний арест, предъявлено обвинение в получении взятки, говорится в четверг в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение экс-директору департамента муниципального имущества администрации Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 50 тыс. рублей за содействие в подготовке документов к торгам на заключение договора аренды земельного участка. Это позволило предпринимателю стать победителем аукциона. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Болтенков был задержан 7 июня, он находится под домашним арестом.

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