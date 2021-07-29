В России в пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют 12 очагов лесных пожаров

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Двенадцать очагов лесных пожаров действуют в России в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, 10 из них локализованы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС.

"В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют 12 очагов лесных пожаров на площади 5 160,63 га, из них 10 очагов на площади 5 123,13 га локализованы", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что все очаги природных пожаров локализованы в пятикилометровой зоне от населенных пунктов Суоярвский, Сегежский и Олонецкий в Карелии. Также в Ивановской области в Ильинском районе в пяти километрах от населенного пункта Хлебницы зарегистрирован очаг лесного низового пожара. Подразделениям МЧС удалось локализовать пожар на площади 10 тыс. кв. м и не допустить распространения огня на населенный пункт.

Борьба с лесными пожарами продолжается на земле и в воздухе. МЧС, чтобы не допустить распространения огня, проводит своевременное маневрирование силами и средствами, заблаговременно принимает все необходимые меры по наращиванию и перемещению группировок.