В Петербурге полиция раскрыла схему фиктивной вакцинации от COVID-19 работниками больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Полицейские раскрыли в Санкт-Петербурге мошенническую схему с фиктивной вакцинацией от коронавируса с участием работников больницы и уничтожением вакцины, задержаны три человека, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В организации аферы подозревается 31-летняя врач. К противоправной деятельности она привлекла 53-летнюю медсестру из другого медицинского учреждения города. Медсестра была исполнителем фиктивной вакцинации, неиспользованный препарат уничтожался, после чего заполнялись все необходимые документы на клиентов, которые даже не появлялись в медучреждении", - говорится в сообщении.

Также фигурантом дела стал мужчина, который привлекал клиентов для таких услуг. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

"В настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности. Все трое подозреваемых допрошены. Им избрана мера принуждения - обязательство о явке", - отметили в полиции.

О раскрытии схемы

Как уточнили в полиции, раскрыть преступную схему удалось после обращения в конце июня жителя Курортного района города в полицию с жалобой на мошенников. Мужчина признался, что хотел купить поддельную справку об отрицательном тесте на коронавирус, не сдавая при этом никаких анализов. Для этого он нашел Telegram-канал, оказывающий такие услуги, по контактам которого перевел деньги. Но затем канал заблокировали, и мужчина не получил оплаченную услугу. Полицейские выяснили, что сами добились закрытия данного канала в результате профилактической работы и возбудили по заявлению мужчины дело о мошенничестве.

В ходе расследования дела сотрудникам экономической отдела главка удалось сначала найти и задержать подозреваемого в мошенничестве, у которого дома при обыске нашли печати медучреждений, сертификаты о вакцинации и другие документы. Из-за них было возбуждено дело о подделке документов, во время расследования удалось выйти на врача и медсестру. Как установили полицейские, подозреваемый в мошенничестве является сожителем задержанной женщины-врача.

По данным ведомства, сведения о якобы пройденной вакцинации медики за деньги заносили на портал "Госуслуги", а также передавали готовые справки подозреваемому в мошенничестве. Воспользоваться такой схемой фиктивной вакцинации, по версии следствия, удалось нескольким десяткам жителей города. Также задержанный сообщник врачей на допросе рассказал полиции о клиентах, которым он продал поддельные сертификаты о вакцинации. В настоящее время полиция устанавливает других возможных участников схемы.

На предоставленном главком оперативном видео на изъятых справках видны печати больницы Сестрорецка.