{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге задержали девять человек после массовой драки

По словам источника в правоохранительных органах, еще одного человека госпитализировали
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Массовая драка произошла в районе проспекта Большевиков в Санкт-Петербурге, после нее задержали девять человек и одного госпитализировали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В драке участвовали, по предварительным данным, 10 человек (шесть на четыре), один доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что остальные участники драки задержаны для разбирательства.

Инцидент произошел в среду поздно вечером у здания на проспекте Большевиков. По предварительным данным, в драке участвовали трудовые мигранты.

Все обстоятельства инцидента выясняются. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
На месте нападения на туристов в Красноярском крае застрелили медведя
Для генетической экспертизы сделали забор биоматериала
Читать полностью