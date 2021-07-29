В Петербурге задержали девять человек после массовой драки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Массовая драка произошла в районе проспекта Большевиков в Санкт-Петербурге, после нее задержали девять человек и одного госпитализировали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В драке участвовали, по предварительным данным, 10 человек (шесть на четыре), один доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что остальные участники драки задержаны для разбирательства.

Инцидент произошел в среду поздно вечером у здания на проспекте Большевиков. По предварительным данным, в драке участвовали трудовые мигранты.

Все обстоятельства инцидента выясняются. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.