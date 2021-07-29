Экс-главу отдела нижегородского ГУ ФСИН осудили условно за превышение полномочий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Бывший начальник финансово-экономического отдела ГУ ФСИН России по Нижегородской области приговорен к году лишения свободы условно по делу о превышении должностных полномочий, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Собранные следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику финансово-экономического отдела ГУ ФСИН России по Нижегородской области в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно", - сказано в сообщении.

Следствие и суд установили, что с 2017 по 2020 год подсудимый вместе с руководителями структурных подразделений регионального ГУ ФСИН, располагая сведениями о премиях сотрудников главного управления, незаконно требовали от поощряемых подчиненных часть полученных денег в виде премий в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Всего они получили 859 тыс. рублей.

В пресс-службе добавили, что из органов ФСИН подсудимый уволен. В июле 2020 года по делу были задержаны главный экономист управления Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин. Ранее также задержали замначальника управления Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина.