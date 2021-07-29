Следователи возбудили дело после гибели пяти человек на пожаре под Саратовом

САРАТОВ, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после гибели на пожаре двух взрослых и троих детей в Балаковском районе Саратовской области в четверг, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), - говорится в сообщении.

По предварительным данным, минувшей ночью в селе Наумовка Балаковского района произошло возгорание частного дома. После тушения огня были обнаружены тела 60-летнего хозяина жилища, его 62-летней супруги, а также троих их внуков - мальчиков в возрасте 4 и 9 лет, девочки 1 года 8 месяцев. "В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания", - уточняется в сообщении.

По данным региональной прокуратуры, семья, в которой воспитывались дети, не являлась неблагополучной. Губернатор Саратовской области распорядился оказать семье всю необходимую помощь.