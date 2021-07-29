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СК завел дело о нападении на полицейского в служебной машине в Томской области

Напавшего мужчину арестовали, ему грозит до 10 лет лишения свободы

ТОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в связи с нападением на полицейского на севере Томской области. По версии следствия, 55-летний рецидивист, находясь в служебной машине инспектора административного надзора, попытался задушить работника УМВД, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 26 июля 2021 года в дневное время неоднократно судимый 55-летний житель села Каргасок Томской области, находясь на заднем сиденье служебного автомобиля, схватил руками за шею инспектора по осуществлению административного надзора, находившегося за рулем машины, и начал его душить. Благодаря другому сотруднику полиции преступные действия злоумышленника были пресечены", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). За совершение указанных деяний законом предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы. Мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя он арестован судом.

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РоссияТомская область
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