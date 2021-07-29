Шестуна этапируют в колонию после завершения лечения в тюремной больнице в Торжке

ТАСС, 29 июля. Осужденный за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который, по данным нескольких СМИ, 28 июля был этапирован в неизвестном направлении из тюремной больницы в Торжке, продолжает лечение. Решение о его переводе в колонию может быть принято на основании медицинского заключения, сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Тверской области Владимир Паламарчук.

"Я буквально вчера разговаривал по этой теме с начальником управления ФСИН. Шестун пока еще находится в больнице, ждут окончания лечения. На вчерашний день его не этапировали", - сказал Паламарчук. Он отметил, что решение об этапировании в колонию может быть принято в УФСИН после получения заключения медиков о состоянии здоровья осужденного.

В четверг несколько СМИ со ссылкой на супругу заключенного Юлию Шестун опубликовал данные, что Шестуна 28 июля "этапировали из тюремной больницы в неизвестном направлении". Отмечается, что ни жена, ни адвокаты не знают о его месте его нахождения.

Подольский суд Московской области приговорила Шестуна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн рублей. Как установили следствие и суд, в должности главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.