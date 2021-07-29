Число погибших в результате пожара в Анталье увеличилось до трех

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в провинции Анталья на юге страны достигло трех, сообщает в четверг Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД).

Ранее министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли сообщил об одном погибшем.

"В результате пожара в Манавгате погибли три наших гражданина. Также пострадали 122 человека, 58 из них оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Ранее в генконсульстве РФ в Анталье рассказали ТАСС, что информация о пострадавших россиянах не поступала, основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им ничего не угрожает. Кроме того, вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался.