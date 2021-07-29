Глава СК поставил на контроль уголовное дело о жестоком убийстве девушки в Самаре

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве 23-летней девушки в Самаре, совершенном, как предполагается, ее отцом. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Председатель Следственного комитета поручил руководству СУ СК РФ по Самарской области доложить о проведенном комплексе следственных действий по уголовному делу об убийстве 23-летней девушки, совершенном в Самаре. Глава ведомства дал указание установить все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления. По поручению Александра Бастрыкина расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства", - написано в сообщении.

По предварительным данным СК, отец девушки на фоне личных неприязненных отношений нанес своей дочери многочисленные удары, после которых она умерла, а затем надругался над ее телом. По данным местных СМИ, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы вечером 23 июля.