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ТЦ "Третий Рим" во Фрязине проверяют после сообщения о минировании

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты проверяют торговый центр "Третий Рим" во Фрязине после сообщения о минировании, информировал ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение, что в ТЦ "Третий Рим" заложено взрывное устройство. Кинологи проверяют здание", - рассказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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