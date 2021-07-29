В Красноярском крае нашли тело туриста, погибшего при нападении медведя

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Тело мужчины, погибшего при нападении медведя на группу туристов, найдено в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Сегодня в результате поисково-спасательной операции в районе Долины девяти озер природного парка "Ергаки" на месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами. Тело погибшего доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы", - сообщили в СК.

В СК добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проверкой установлено, что 24 июля четыре туриста из Москвы после регистрации выдвинулись по одному из маршрутов горного массива парка. Туристический поход был рассчитан на две недели. Ранним утром 27 июля в районе Долины девяти озер у хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из них напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС, участники группы сообщили о произошедшем.

Минэкологии Красноярского края направило в природный парк "Ергаки" дополнительные группы охотинспекторов. Они будут патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью туристов, отдыхающих на заповедной территории. Принято решение ограничить доступ гостей природного парка на отдаленные территории, где отсутствуют обустроенные экологические тропы.