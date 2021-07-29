В Краснодаре ограбили офис микрофинансовой организации при помощи учебной гранаты

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Офис микрофинансовой организации ограбили в Краснодаре, угрожая учебной гранатой. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье о разбое, говорится в сообщении пресс-службы УВД по городу.

"В дежурную часть управления МВД России по городу Краснодару с сообщением о совершенном разбойном нападении обратилась сотрудница микрофинансовой организации, расположенной на улице Октябрьской. Заявительница пояснила, что в офисном помещении неизвестный в медицинской маске и перчатках под угрозой применения предмета, внешне схожего с гранатой, потребовал отдать все имеющиеся в кассе денежные средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что девушка передала мужчине 11 500 рублей, а когда он скрылся, обратилась в полицию. После этого сотрудники уголовного розыска установили пути отхода и место проживания подозреваемого. Его удалось задержать в Краснодаре. Использованный в качестве оружия предмет изъят. Согласно заключению эксперта, он является учебно-имитационной гранатой.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в пресс-службе.